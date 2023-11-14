14:35 (мск), источник: Городской репортер
В 2024 году в Ростовской области вырастут на 9,5% тарифы на услуги ЖКХ
В Ростовской области тарифы на коммунальные услуги могут вырасти на 9,5% в 2024 году.
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Об этом сообщает «РостовГазета» со ссылкой на распоряжение Правительства России.
Как пишет издание, рост тарифа на коммунальные услуги согласован правительством РФ, каждый регион получил собственный индекс повышения тарифа.
В 2023 году в России цены на услуги ЖКХ не поднимали, однако в 2022 году тарифы на коммунальные услуги поднимали дважды.