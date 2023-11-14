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14:35 (мск), источник: Городской репортер

В 2024 году в Ростовской области вырастут на 9,5% тарифы на услуги ЖКХ

В Ростовской области тарифы на коммунальные услуги могут вырасти на 9,5% в 2024 году.

Об этом сообщает «РостовГазета» со ссылкой на распоряжение Правительства России.

Как пишет издание, рост тарифа на коммунальные услуги согласован правительством РФ, каждый регион получил собственный индекс повышения тарифа.

В Ростовской области, согласно документу, тариф поднимется на 9,5% во втором полугодии 2024 года. При этом в соседнем с нами регионом — Краснодарском крае, — предусмотрен рост тарифа на услуги ЖКХ в размере 9,6%, а в некоторых регионах России — только на 4%.

В 2023 году в России цены на услуги ЖКХ не поднимали, однако в 2022 году тарифы на коммунальные услуги поднимали дважды.

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