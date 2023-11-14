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14:01 (мск), новости Беларуси, источник: Комсомольская правда

Цены на золото вырастут с 15 ноября в Беларуси

В Беларуси цены на драгметаллы изменятся с 15 ноября.

Источник: Комсомольская правда

Стало известно, что цены на драгоценные металлы в изделиях и ломе, которые скупаются у физлиц, изменятся в Беларуси со среды, 15 ноября, в Беларуси. Это следует из постановления белорусского правительства № 66 от 8 ноября 2023 года. Документ размещен на Национальном правовом портале.

Согласно документу, с 15 ноября цена на грамм золота 375 пробы составит 71,20 руля (ранее — 65,88 рубля). А один грамм золота 750 пробы будет стоить 142,40 рубля (ранее — 131,77 рубля).

Серебро в цене не поменяется — за один грамм, а серебра 750 пробы по-прежнему будут давать 1,66 рубля.

Что касается платины 950 пробы, то она и вовсе подешевеет до 82,46 рубля за грамм (ранее — 82,52 рубля).

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