15:06 (мск), источник: Комсомольская правда
Как будет дорожать коммуналка на Кубани с 2024 года
Правительство России установило предельный рост тарифов ЖКХ на Кубани.
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Правительство России утвердило изменения размера платы за коммунальные услуги на 2024 — 2028 годы. Соответствующее распоряжение с предельными индексами повышения опубликовано на портале правовой информации.
«Утвердить индексы изменения размера вносимой гражданами платы за коммунальные услуги в среднем по субъектам Российской Федерации и предельно допустимые отклонения по отдельным муниципальным образованиям от величины указанных индексов на 2024 — 2028 годы», — говорится в документе.
Так, согласно распоряжению, в первом полугодии 2024 года повышения тарифов не будет ни в одном регионе России. Во втором полугодии средний индекс в Краснодарском крае составит 9,6%. Такой же показатель установлен и в соседней Адыгее.
При этом для Краснодарского края допускается предельное отклонение в 4,9%. Для Адыгеи допустим показатель в 2%.
В том числе в документе указана формула, по которой будет рассчитан средний индекс на 2025−208 годы. В ней будут учитываться индекс потребительских цен, коэффициенты для каждого региона страны, величина превышения фактического роста платы граждан и коэффициент, учитывающий изменение стоимости энергоресурсов.
Ранее «Комсомольская правда» — Кубань сообщала о тарифах ЖКХ в Краснодаре с 1 июля 2023 года.