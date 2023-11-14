17:36 (мск), новости Беларуси, источник: Sputnik.by
Объем наличных денег в обороте в Беларуси уменьшился
По-прежнему сохраняется тенденция на рост рублевых депозитов, а самые активные вкладчики — женщины.
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МИНСК, 14 ноя — Sputnik. Объем наличных денег в обороте (М0) в Беларуси на 1 ноября составил около 9 млрд рублей, следует из новой статистики Нацбанка.
Если сравнить это с суммой, которая была в начале года, то в целом масса наличных выросла примерно на 30,8%. Этот показатель не учитывает деньги в банках. С учетом депозитов и ценных бумаг в нацвалюте, объем денег в стране (агрегат М2*) составил 37,5 млрд рублей.
В любом случае за октябрь масса рублей в стране уменьшилась примерно на 0,95% — 1%. Население при этом увеличивает рублевые сбережения. За октябрь прирост среднего объема срочных рублевых депозитов физлиц составил 141,7 млн (плюс 1,9% к сентябрю).
Ранее регулятор сообщал, что с начала года доля срочных вкладов граждан в нацвалюте возросла с 39,2% до 42,2%. Активными вкладчиками остаются женщины в возрасте от 26 до 45 лет, у которых динамично растут объемы депозитов. Зато у женщин от 64 лет и старше общая сумма вкладов больше, чем у других возрастных групп — 4,2 млрд рублей (38,6% от всех женских сбережений).
У мужчин также больше всего денег на счетах скопила группа 64 плюс — 3 млрд рублей (44,6% от вех депозитов мужчин). Наименьшая доля — у тех, кто младше 26 лет (1,1%).