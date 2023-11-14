17:51 (мск), источник: РИА "Воронеж"
Воронежцам назвали топ вакансий ноября с зарплатой от 100 тыс рублей
Рейтинг возглавило предложение работы для врача-косметолога.
|Mail.ruПочтаМой МирОдноклассникиВКонтактеИгрыЗнакомстваНовостиПоискОблакоVK ComboВсе проекты
Специалисты сервиса SuperJob проанализировали вакансии, опубликованные в Воронежской области в ноябре, и составили топ предложений с зарплатой от 100 тыс. рублей.
Рейтинг возглавила вакансия врача-косметолога. Среди требований указаны опыт работы от одного года и высшее медицинское образование. Соискателю готовы платить от 150 тыс. рублей в месяц. Результатами исследования рынка труда поделилась пресс-служба сервиса во вторник, 14 ноября.
Второе место занимает вакансия ведущего инженера автоматизированной системы управления технологическим процессом. Специалисту с опытом работы от шести лет готовы платить от 120 тыс. рублей. В обязанности соискателя войдет разработка программного обеспечения, участие в проектировании и в производстве оборудования.
Третью позицию рейтинга заняло предложение работы для менеджера оптовых продаж в компании, которая специализируется на торговле эксплуатационными материалами и принадлежностями машин. Заработная плата — от 110 тыс. рублей до 150 тыс. рублей. Среди требований указаны опыт работы от одного года, высшее образование, умение работать с большим объемом информации и умение вести переговоры с клиентами.
На четвертом месте вакансия менеджера по продажам оборудования связи в телекоммуникационной компании. Соискателю с опытом работы от одного года готовы платить от 110 тыс. рублей. Среди прочего специалисту предстоит развивать и поддерживать долгосрочные отношения с поставщиками оборудования, а также вести документальное сопровождение проектов.
Замыкает топ-5 предложение работы для начальника гидрогеологического отдела в проектный институт. От специалиста требуется профильное высшее образование, опыт работы в сфере администрирования и гидрогеологического проектирования. Заработная плата — от 100 тыс. рублей в месяц.
Ранее РИА «Воронеж» рассказывало о необычных и редких вакансиях, открытых в регионе. Часть из них предполагает высокий заработок. Рейтинг возглавила вакансия фотомодели. Работодатель готов платить от 80 до 270 тыс. рублей.