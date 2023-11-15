07:49 (мск), источник: АиФ Пермь
В Пермском крае чиновников обязали расселить опасный дом на 4 года раньше
Такое решение принял суд.
|Mail.ruПочтаМой МирОдноклассникиВКонтактеИгрыЗнакомстваНовостиПоискОблакоVK ComboВсе проекты
Суд обязал чиновников Горнозаводска расселить опасный дом по улице Ленина, 6 в рабочем посёлке Кусье-Александровский на четыре года раньше.
Об этом сообщили в прокуратуре Пермского края. Ранее надзорное ведомство обратилось с иском в суд. Причиной стали результаты проверки.
«Многоквартирный дом более трёх лет назад признан аварийным и подлежащим сносу. Сроком его расселения определили конец 2030 года. При этом визуальное обследование дома показало, что стены покрыты трещинами, фундамент разрушен, во всех квартирах деформировались полы. Жизнь проживающих там людей в опасности», — рассказали в прокуратуре.
Суд удовлетворил иск ведомства. Теперь жителей дома должны расселить до 31 декабря 2026 года.