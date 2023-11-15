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07:49 (мск), источник: АиФ Пермь

В Пермском крае чиновников обязали расселить опасный дом на 4 года раньше

Такое решение принял суд.

Суд обязал чиновников Горнозаводска расселить опасный дом по улице Ленина, 6 в рабочем посёлке Кусье-Александровский на четыре года раньше.

Об этом сообщили в прокуратуре Пермского края. Ранее надзорное ведомство обратилось с иском в суд. Причиной стали результаты проверки.

«Многоквартирный дом более трёх лет назад признан аварийным и подлежащим сносу. Сроком его расселения определили конец 2030 года. При этом визуальное обследование дома показало, что стены покрыты трещинами, фундамент разрушен, во всех квартирах деформировались полы. Жизнь проживающих там людей в опасности», — рассказали в прокуратуре.

Суд удовлетворил иск ведомства. Теперь жителей дома должны расселить до 31 декабря 2026 года.

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