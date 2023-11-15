07:45 (мск), источник: МК.RU Новосибирск
В Новосибирске в два раза выросли цены на такси
В Новосибирске жители осенью 2023 года столкнулись с увеличением стоимости проезда на такси.
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Из-за этого многие сократили количество таких поездок.
Так, по наблюдениям новосибирцев, раньше доехать от «МЕГИ» до Академгородка на тарифе «Эконом» стоило 500−600 рублей, теперь же — 800−900, при неблагоприятной погоде — 1000.
Подорожали и менее длительные поездки. Так, от площади Маркса до Затулинского жилмассива лето проезд стоил около 200 рублей, теперь приходится платить от 350 до 450 в зависимости от погоды и загруженности дорог.
Дороже всего остались утренние поездки, агрегаторы в этот период показывают повышенный спрос на услуги.
Ранее «МК в Новосибирске» сообщал, что цены на хлеб поднимут на 10%.