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07:45 (мск), источник: МК.RU Новосибирск

В Новосибирске в два раза выросли цены на такси

В Новосибирске жители осенью 2023 года столкнулись с увеличением стоимости проезда на такси.

Источник: Агентство «Москва»

Из-за этого многие сократили количество таких поездок.

Так, по наблюдениям новосибирцев, раньше доехать от «МЕГИ» до Академгородка на тарифе «Эконом» стоило 500−600 рублей, теперь же — 800−900, при неблагоприятной погоде — 1000.

Подорожали и менее длительные поездки. Так, от площади Маркса до Затулинского жилмассива лето проезд стоил около 200 рублей, теперь приходится платить от 350 до 450 в зависимости от погоды и загруженности дорог.

Дороже всего остались утренние поездки, агрегаторы в этот период показывают повышенный спрос на услуги.

Ранее «МК в Новосибирске» сообщал, что цены на хлеб поднимут на 10%.

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