Андрей Травников назвал главные задачи по развитию новосибирского авиаузла

Андрей Травников заявил, что на данный момент аэропорт «Толмачево» — крупнейший региональный авиахаб России за Уралом. А главной целью его развития является возможность долететь до любого областного центра страны, где есть аэродром. Также в ближайшее время планируют реконструкцию первой полосы — ищут варианты оптимизации нагрузки на федеральный бюджет.
Сегодня новосибирский аэропорт «Толмачево» обслуживает регулярные рейсы по 83 направлениям, в числе которых 59 внутренние. В 2023 году ожидается новый рекорд по пассажирпотоку — более 9 миллиона человек. В ближайшие 5 лет хотят увеличить это число до 12,5 миллионов пассажиров в год.