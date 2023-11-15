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10:54 (мск), источник: АиФ Новосибирск

Андрей Травников назвал главные задачи по развитию новосибирского авиаузла

Губернатор Новосибирской области обозначил задачи по развитию новосибирского авиаузла на форуме «Транспорт России». Правительство региона уже реализует комплексный подход к осуществлению задач.

Андрей Травников заявил, что на данный момент аэропорт «Толмачево» — крупнейший региональный авиахаб России за Уралом. А главной целью его развития является возможность долететь до любого областного центра страны, где есть аэродром. Также в ближайшее время планируют реконструкцию первой полосы — ищут варианты оптимизации нагрузки на федеральный бюджет.

Сегодня новосибирский аэропорт «Толмачево» обслуживает регулярные рейсы по 83 направлениям, в числе которых 59 внутренние. В 2023 году ожидается новый рекорд по пассажирпотоку — более 9 миллиона человек. В ближайшие 5 лет хотят увеличить это число до 12,5 миллионов пассажиров в год.

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