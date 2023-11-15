07:59 (мск), источник: Комсомольская правда
В Челябинской области с января вырастет плата за капремонт
В 2024 году в Челябинской области поднимут плату за капремонт на 5%
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В Челябинской области с 2024 года поднимется плата за капитальный ремонт. Постановление об этом подписал губернатор Алексей Текслер.
— Установить минимальный размер взноса на капитальный ремонт общего имущества в многоквартирном доме на территории Челябинской области на один квадратный метр общей площади помещения в многоквартирном доме на 2024 год в размере 11,80 рубля, — говорится в документе.
По новому тарифу сумму взносов за капремонт начнут определять с 1 января. Квитанции с выросшими суммами южноуральцы получат в феврале.
Плата за капремонт растет ежегодно. В 2022 году за каждый квадратный метр квартиры нужно было платить 10 рублей 10 копеек, в 2023 году — 11 рублей и 20 копеек. Повышение на копейки становится более заметным в пересчете на итоговую сумму взноса. К примеру, владельцу однокомнатной квартиры площадью 32 квадратных метра придется в новом году платить не 358 рублей в месяц за капремонт, а 377 рублей.
Напомним, правительство одобрило повышение в Челябинской области платы за ЖКХ на 11% с июля 2024 года.