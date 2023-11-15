Главное
Главные новости 15 ноября
10:15 (мск), источник: Om1.ru

В нескольких маршрутках Новосибирска стоимость проезда выросла на 10 рублей

Изменения коснулись маршруток № 91 и № 30.

Источник: Om1.ru

С сегодняшнего дня в новосибирской маршрутке № 91 «Общественный торговый центр — Метро “Речной вокзал”» проезд подорожал на 10 рублей. Объявление об изменении тарифа разместили в салоне транспорта.

Маршрут № 91 обслуживает перевозчик ООО «Диамант-1». Специалист по связям с общественностью Александр Второв объяснил порталу Om1.ru, что такое резкое подорожание связано с ростом цен на запчасти.

«На простом примере: диск сцепления в прошлом году стоил 3800 рублей, сейчас — около 10,5 тысячи рублей. Подорожали и другие запчасти, например, коробки передач и редукторы. Их, конечно, не меняют каждый день. Но парк устаревает, поэтому приходится его постоянно ремонтировать», — рассказал Александр Второв порталу Om1.ru.

Ещё одна причина подорожания — изменение цен на топливо. Подавляющее большинство маршруток ездят на дизеле, который сильно вырос в цене. Александр Второв отметил, что до этого цену проезда поднимали в прошлом году на 5 рублей.

На 10 рублей подорожал проезд и на кольцевом маршруте № 30 «ул. Амбулаторная».

Во время загрузки произошла ошибка.
Реклама
Спасибо за обратную связь
О рекламодателе
Не интересует
Уже приобретено
Препятствует просмотру
Недобросовестная реклама
 Из-за сильной магнитной бури омичи могли наблюдать полярное сияние
Метеорит, упавший в Омске, продают на «Авито» за 2 миллиона рублей
Подпишитесь на нас
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
О проектеО технологиях рекомендацийИспользование материаловОбратная связьКарта сайта