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10:02 (мск), источник: Коммерсантъ

Недостроенный ТЦ в Мотовилихе продадут на торгах 20 декабря

Городской департамент имущественных отношений выставил на торги недостроенный ТЦ на ул. Уинской, 2а.

Незавершенный объект в Мотовилихинском районе Перми имеет площадь 7,6 тыс. кв. м, а земельный участок под ним — 4,1 тыс. кв. м. Строительная готовность незавершенного здания составляет 35%, сообщается в аукционной документации. Торги по продаже актива состоятся 20 декабря. Начальная цена лота — 65,6 млн руб.

Участок под долгостроем разрешено использовать под строительство административного здания со встроенными помещениями промтоварного магазина, кафе и автостоянкой закрытого типа. Площадка находится в госсобственности, арендована ООО «Нопелест-Инвест».

О планах администрации Перми продать на торгах недостроенный торговый центр на ул. Уинской, 2а, стало известно в начале ноября. По решению суда незавершенный объект изъят путем продажи с публичных торгов у собственника «Нопелест-Инвест».

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