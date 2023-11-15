15:46 (мск), источник: АиФ Новосибирск
Мэрия Новосибирска не использовала 180 млн рублей на проектирование метро
В Новосибирске администрация не потратила 180 миллионов рублей, которые были выделены на проектирование метро.
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Об этом сообщили на заседании комитета по транспортной, промышленной и информационной политике Заксобрания области.
14 ноября депутаты подняли тему строительства метро. Во время обсуждения бюджета на 2024 год депутат Владимир Анисимов заявил, что мэрия Новосибирска не успела направить целевые 180 миллионов рублей на разработку планов строительства станций метро.
На заседании также уточнили, что деньги уже давали в «пожарном порядке» на проектирование метрополитена в 2023 году.
Владимир Анисимов подчеркнул, что не был найден заказчик, который сформировал бы техническое задание. Также нужно было организовать конкурс на выполнение функций заказчика. К сожалению, это не было сделано вовремя.