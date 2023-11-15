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11:30 (мск), источник: ИА Башинформ

В Госдуме напомнили о способах увеличить пенсию

Пресс-служба Госдумы выпустила релиз, напоминающий о надбавках, за счёт которых можно увеличить размер пенсии. Это:

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— доплата до прожиточного минимума;
— ежемесячная денежная выплата (ветеранам, инвалидам);
— доплата за иждивенцев;
— «сельская» надбавка;
— доплата жителям Крайнего Севера;
— надбавка пенсионерам старше 80 лет;
— доплата за особые заслуги.

Подробнее о каждом варианте — в карточках.

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