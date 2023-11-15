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12:15 (мск), новости Казахстана, источник: РИА Новости

ЦБ Казахстана запустил цифровой тенге

АЛМА-АТА, 15 ноя — РИА Новости. Национальный банк (центробанк) Казахстана в пилотном режиме запустил цифровой тенге, сообщила в среду пресс-служба финансового регулятора.

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Источник: © РИА Новости

Первая транзакция с использованием цифровых тенге состоялась в рамках конгресса финансистов Казахстана, в день 30-летия национальной валюты страны, который отмечается 15 ноября.

«Национальным банком Казахстана в пилотном режиме запущена платформа цифрового тенге с участием банков второго уровня и их клиентов. Архитектура платформы позволяет клиентам банков воспользоваться цифровыми тенге благодаря открытию цифрового счета в мобильном приложении обслуживающего банка», — пояснили в нацбанке.

Ранее в ЦБ сообщали, что при нацбанке создана национальная платежная корпорация, которая будет заниматься развитием цифровой финансовой инфраструктуры, в том числе путем реализации проекта «Цифровой тенге».

Полномасштабное внедрение цифрового тенге планируется завершить до конца 2025 года.

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