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11:17 (мск), источник: Коммерсантъ

В мэрии Краснодара назвали причины нехватки учителей

В Краснодаре не хватает больше 750 учителей и около 1,6 тыс. работников детсадов. Об этом ранее заявлял депутат Гордумы Александр Сафронов.

В пресс-службе администрации города «Ъ-Кубань» объяснили, что запрос на педагогические кадры связан с ростом числа учащихся за счёт повышения рождаемости и миграционных процессов.

«На сегодняшний день открытые вакансии закрываются за счет перераспределения нагрузки как на учителей, так и на административный персонал, соответствующий квалификационным требованиям».

прокомментировали в мэрии


Сейчас директора строящихся школ подбирают педагогов задолго до открытия: они размещают объявления о вакансиях, встречаются со студентами старших курсов педагогических вузов, проводят собеседования с кандидатами. Также преподавателей ищут через соцсети — в Telegram есть канал, где учебные заведения сообщают о наличии вакансий, а соискатели могут разместить свои резюме. Городской департамент образования организует ярмарки вакансий педагогических специальностей, проводит форумы для студентов вузов и ссузов педагогического профиля.

«Действующее законодательство позволяет принимать на работу студентов начиная с третьего курса, и школы используют этот ресурс», — отмечают в администрации.

Вячеслав Рыжков

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