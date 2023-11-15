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14:21 (мск), новости Беларуси, источник: Sputnik.by

Автобусы на водороде хотят выпускать в Беларуси

МИНСК, 15 ноя — Sputnik. Пассажирскую технику в Беларуси могут начать производить на водородном топливе, рассказал заместитель гендиректора завода BKM Holding по инновационному развитию Олег Быцко.

Источник: Sputnik.by

По его словам, в соседней России тема водородной техники — как коммерческой, так и пассажирской — обсуждается на самом высоком уровне.

«Поэтому мы должны готовы к такому повороту событий и не отстать от наших друзей-конкурентов», — цитирует его БелТА.

Он отметил, что наиболее перспективным в пассажирских и коммерческих перевозках сейчас является электрический транспорт. Однако в связи с тем, что батарея имеет ограниченную емкость (порядка 200 км на одной зарядке), разработчики думают о внедрении более перспективного вида топлива.

«Такой пробег (около 200 км — Sputnik) зачастую заказчика не устраивает. Потому что в день автобусы могут проезжать и 300, и 350 км. Снабдив электробусы топливными элементами, которые питаются от водорода и который хранится в баллонах, мы сможем выполнить требования (заказчиков)», — уверил Быцко.

Напомним, что предприятие BKM Holding (ранее известное как «Белкоммунмаш») выпускает в настоящий момент электробусы, троллейбусы, трамваи и электрогрузовики.

Грузовик на водороде

Как ранее сообщил телеканал СТВ, разработчики из Беларуси и России сейчас занимаются производством грузовика с водородным двигателем. Для его создания было построено белорусско-российское предприятие. В планах выпустить такой грузовик в 2024 году.

Из импортного у грузовика под капотом будет только одна деталь: биполярную пластину для топливных элементов изготавливают по японской технологии. В остальном новинка — союзный продукт.

Пока производство не серийное, поступил заказ на выпуск всего лишь 30 таких машин. Но даже этого достаточно, чтобы проект окупился, уточнили в эфире ТВ.

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