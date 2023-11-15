Автобусы на водороде хотят выпускать в Беларуси

По его словам, в соседней России тема водородной техники — как коммерческой, так и пассажирской — обсуждается на самом высоком уровне.
«Поэтому мы должны готовы к такому повороту событий и не отстать от наших друзей-конкурентов», — цитирует его БелТА.
Он отметил, что наиболее перспективным в пассажирских и коммерческих перевозках сейчас является электрический транспорт. Однако в связи с тем, что батарея имеет ограниченную емкость (порядка 200 км на одной зарядке), разработчики думают о внедрении более перспективного вида топлива.
«Такой пробег (около 200 км — Sputnik) зачастую заказчика не устраивает. Потому что в день автобусы могут проезжать и 300, и 350 км. Снабдив электробусы топливными элементами, которые питаются от водорода и который хранится в баллонах, мы сможем выполнить требования (заказчиков)», — уверил Быцко.
Напомним, что предприятие BKM Holding (ранее известное как «Белкоммунмаш») выпускает в настоящий момент электробусы, троллейбусы, трамваи и электрогрузовики.
Как ранее сообщил телеканал СТВ, разработчики из Беларуси и России сейчас занимаются производством грузовика с водородным двигателем. Для его создания было построено белорусско-российское предприятие. В планах выпустить такой грузовик в 2024 году.
Из импортного у грузовика под капотом будет только одна деталь: биполярную пластину для топливных элементов изготавливают по японской технологии. В остальном новинка — союзный продукт.
Пока производство не серийное, поступил заказ на выпуск всего лишь 30 таких машин. Но даже этого достаточно, чтобы проект окупился, уточнили в эфире ТВ.