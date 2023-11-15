12:55 (мск), источник: ИА Татар-информ
Банки начнут открывать в Татарстане «исламские окна»
Сразу несколько банков в Татарстане начнут открывать «исламские окна», чтобы продвинуть услуги по партнерскому финансированию населению и бизнесу.
|Mail.ruПочтаМой МирОдноклассникиВКонтактеИгрыЗнакомстваНовостиПоискОблакоVK ComboВсе проекты
Своими планами поделились представители «Мир Бизнес Банка» и «Ак Барс Банка» на круглом столе в Агентстве инвестиционного развития РТ.
«Хочу сказать про наши ближайшие планы. Это открытие офисов в мусульманских республиках: Дагестан, Чечня и Башкортостан. Также мы хотим открыть офисы “Мираса” в Москве и Астрахани. Еще планируется создать выделенные “исламские окна” в отделениях “Мир Бизнес Банка”», — сказал заместитель гендиректора — управляющий дополнительным офисом «Мир Бизнес Банка в Казани» Вакили Сейед Саид.
Для повышения качества обслуживания клиентов «Ак Барс Банк» планирует запустить «исламские окна» в офисах нового формата, которые называются «Лучше». В планах открыть исламские окна в Казани, Москве и Уф, рассказал руководитель направления исламского банкинга «Ак Барс Банка» Марат Садриев.
«Сбербанк» также планирует открыть офисы нового формата, где можно будет воспользоваться продуктами исламского банкинга. Они будут расположены в регионах, которые участвуют в эксперименте наряду с Татарстаном. Аналогичный офис уже работает в Казани.
«Есть активная рабочая дорожная карта, которую мы будем использовать для открытия офисов в Республике Башкортостан, республике Дагестан и Чеченской республике. Во всех этих республиках офисы уже выбраны, определены их месторасположение. Сейчас ведется подготовка к запуску: ремонтные отделочные работы», — сообщил управляющий директор — начальник Центра партнерского финансирования и специальных проектов ПАО «Сбербанк» Бехнам Гурбан-Заде.
Ранее депутат Госдумы РФ предложил запустить льготы, чтобы поддержать участников эксперимента по исламским финансам.