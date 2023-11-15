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14:41 (мск), источник: Комсомольская правда

Уфимский проспект Салавата Юлаева продлят до Черниковки

Мавлиев утвердил проект продления проспекта Салавата Юлаева в Уфе до Черниковки.

Мэр Уфы Ратмир Мавлиев утвердил проекты межевания и планировки территории под строительство продолжения проспекта Салавата Юлаева от улицы Баязита Бикбая до Интернациональной.

Площадь планировки составляет 127,86 гектара. Проекты были разработаны специалистами московского «Института Гипростроймост», заказчик — Управление по строительству, ремонту дорог и искусственных сооружений мэрии столицы Башкирии.

Строительство продолжения проспекта Салавата Юлаева должно пройти в три этапа. В ходе первого построят 1460,38 метров дороги и транспортную развязку на разных уровнях с улицей Ватутина. На втором этапе — дополнительные 1314,26 метров и развязку с Уфимским шоссе. На третьем — 2943,39 метра дороги с развязками на перекрестках с улицами Трамвайная и Интернациональная.

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