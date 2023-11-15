14:41 (мск), источник: Комсомольская правда
Уфимский проспект Салавата Юлаева продлят до Черниковки
Мавлиев утвердил проект продления проспекта Салавата Юлаева в Уфе до Черниковки.
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Мэр Уфы Ратмир Мавлиев утвердил проекты межевания и планировки территории под строительство продолжения проспекта Салавата Юлаева от улицы Баязита Бикбая до Интернациональной.
Площадь планировки составляет 127,86 гектара. Проекты были разработаны специалистами московского «Института Гипростроймост», заказчик — Управление по строительству, ремонту дорог и искусственных сооружений мэрии столицы Башкирии.
Строительство продолжения проспекта Салавата Юлаева должно пройти в три этапа. В ходе первого построят 1460,38 метров дороги и транспортную развязку на разных уровнях с улицей Ватутина. На втором этапе — дополнительные 1314,26 метров и развязку с Уфимским шоссе. На третьем — 2943,39 метра дороги с развязками на перекрестках с улицами Трамвайная и Интернациональная.