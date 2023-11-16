00:36 (мск), новости Беларуси, источник: Комсомольская правда
Нацбанк Беларуси резко снизил курс доллара на 16 ноября 2023
Национальный банк Беларуси установил курс доллара, евро и российского рубля на 16 ноября 2023, четверг.
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Устанавливаемые ежедневно Нацбанком официальные курсы рубля по отношению к иностранным валютам содержат и курсы доллара, евро и российского рубля, которые белорусы чаще всего сдают и покупают в обменных пунктах коммерческих банков. Курсы Нацбанка на четверг, 16 ноября, выглядят следующим образом: 1 доллар США равен 3,1186 рубля, 1 евро — 3,3844 BYN, 100 российских рублей — 3,4782 белорусского рубля.
Напомним, курсы НБРБ в отношении этих валют на среду, 15 ноября, составляли: 1 доллар США равен 3,1612 рубля, 1 евро — 3,3880 BYN, 100 российских рублей — 3,4570 белорусского рубля. То есть курс доллара резко снизился — более чем, а 4 копейки, не так значительно, но также снизился и курс евро. А вот курс российского рубля подрос, а 2 копейки.