Эксперты рассказали, насколько вырастут цены в санаториях Белоруссии

В Белоруссии на новый год уже занято около 80 процентов номеров. Участников рынка это не удивляет: спрос на путевки в соседнюю республику превышает допандемийные показатели примерно на 20 процентов.
Интерес к санаторному отдыху за год удвоился, подсчитали в национальном туроператоре «Алеан». Пик продаж на январские каникулы пришелся на сентябрь и октябрь, рассказали в туроператоре «Дельфин». Причем наиболее востребованы дорогие здравницы. В отелях Минска тоже почти не осталось свободных мест, сообщает Fun&Sun.
«Главная причина такой популярности соседней страны — в удобной логистике. Попасть туда можно не только на самолете, но и довольно быстро на поезде или автомобиле», — пояснили в компании. Кроме того, для въезда в Белоруссию не нужны виза и загранпаспорт, а в самой стране магазинах и кафе принимают российские банковские карты «Мир».
Здравницы уже представили цены на следующий год. Стоимость отдыха в белорусских санаториях увеличивается на десять, а то и 15 процентов, сказали в «Интуристе». Так, недельный визит в начале февраля с перелетом из Москвы в санаторий «Рассвет-Любань» с питанием по системе полный пансион обойдется в 54 тысячи рублей на двоих. Аналогичный тур в «Альфа Радон» будет стоить 126 тысяч рублей.
Туроператоры рекомендуют бронировать путевки за два-четыре месяца до даты заезда. В самые востребованные объекты, например, здравницы Управления делами Президента («Юность», «Боровое», «Приозерный», «Сосны») это лучше делать еще раньше — месяцев за шесть.