07:52 (мск), источник: АиФ Новосибирск
В Новосибирске может появиться альтернатива Хилокскому рынку
Новые оптовые рынки начнут строить по всей стране.
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В Новосибирске может появиться новый оптовый рынок, который станет альтернативой «Хилку». Городская администрация рассматривает кандидата для пилотного проекта по строительству оптовых продовольственных рынков (ОПР). Об этом сообщает «BFM-Новосибирск» со ссылкой на Союз рынков России.
С 2022 года в России реализуют концепцию по созданию оптовых продовольственных рынков. Первый этап завершится в текущем году и предполагал разработку нормативно-правовых документов. На торговом форуме «Дни ритейла в Сибири» федеральные эксперты заявили, что уже рассматривают форматы, задачи и требования к новым ОПР. Первые рынке планируют начать создавать в 2024 году.
«Предполагается, что первые оптовые рынки будут строиться в крупных городах, где формируется основной спрос на продукты питания. Один из первых ОПР вполне может появиться в Новосибирске», — рассказал изданию генеральный директор Союза рынков России Сиражудин Нуралиев.
По его словам, новые оптовые продовольственные рынки будут создаваться с нуля. Он добавил, что действующие рынки формировались на бывших плодоовощных базах, но за 25−30 лет они пришли в негодность.
«Мы считаем, что легче и дешевле будет строить абсолютно новые объекты. Что касается возможности вхождения Хилокского рынка в эту программу, то тут органы власти будет решать. Они должны обсудить вопрос и дать свои предложения», — заключил эксперт.
Третий этап реализации концепции ОПР — создание таких рынков во всех регионах страны. Программу планируют завершить к 2026 году.