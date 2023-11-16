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11:32 (мск), источник: АиФ Казань

Для строительства метро в Казани изымут два земельных участка

Для строительства метро в Казани изымут два земельных участка. Соответствующее постановление опубликовали в сборнике документов мэрии.

Источник: Мэрия Казани

Участки земли необходимы для строительства первой очереди второй ветки казанского метрополитена. Речь идет об участках, которые расположены на улицах Кул Гали и Фучика. Их общая площадь равна 85,2 квадратных метра. Собственников земли оповестят об изъятии в течение десяти дней. Комитет земимущества Казани оценит рыночную стоимость участков и подпишет договоры с владельцами.

Напомним, в Татарстане могут начать производить ветрогенераторы.

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