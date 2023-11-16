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14:39 (мск), источник: МК.RU Челябинск

В Магнитогорске появились трамваи с контролем состояния водителя

Два полностью низкопольных вагона уже прибыли в город, но пока не вышли на линии.

Источник: соцсети

Трамваи изготовлены в Челябинской области, в Усть-Катаве. Помимо новой конструкции салона (раньше Магнитогорск приобретал частично низкопольные вагоны), трамваи оснащены системой «Грифон». Она будет следить за физическим состоянием водителя. Предполагается, что она сможет остановить движение транспорта, если человек уснёт, потеряет сознание. Также «Грифон» сможет отследить, если работник имеет признаки усталости или его долго нет в кабине. При необходимости автоматика отправит тревожный сигнал диспетчеру.

По данным предприятия, в вагонах также имеются валидаторы для бесконтактной оплаты проезда и камеры видеонаблюдения. За пассажирами, а точнее, их количеством будут следить датчики. Кроме того, предусмотрен Wi-Fi.

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