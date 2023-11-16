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14:57 (мск), источник: РИА Крым

Аксенов представил кандидата на должность главы «Крымтеплокоммунэнерго»

СИМФЕРОПОЛЬ, 16 ноя — РИА Новости Крым. Глава Крыма Сергей Аксенов встретился с согласованным кандидатом на должность генерального директора «Крымтеплокоммунэнерго» Игорем Даниловичем.

Источник: AP 2023

«Сегодня провел встречу с Игорем Васильевичем Даниловичем, кандидатом, согласованным на должность генерального директора ГУП РК “Крымтеплокоммунэнерго”. Несмотря на то, что вопросов накопилось достаточно много, нельзя, чтобы смена руководства, уголовные дела в отношении руководителей АО “КРЫМТЭЦ” сказывались на потребителях. Подача тепла должна осуществляться непрерывно, без перебоев», — указал он в своем Telegram-канале.

Аксенов описал потенциальному главе предприятия приоритетные задачи на ближайшее время. Будущему руководителю надо будет заняться снижением теплопотерь, паспортизацией объектов ГУПа, а также провести перерасчет и корректировку платы за отопление. Приоритетным глава Крыма назвал налаживание коммуникации с гражданами.

«Перед Игорем Васильевичем поставлена задача наладить коммуникацию с гражданами, отвечать на все поступающие обращения лично. В течение месяца “Крымтеплокоммунэнерго” необходимо актуализировать повестку, расставить приоритеты, подтвердить текущие и будущие планы. Лично проконтролирую исполнение поручений».

пообещал Сергей Аксенов

Проверки госпредприятий в сфере ЖКХ начались в Крыму этой осенью с «Крымэнерго», в работе которого, по словам главы Крыма, было выявлено множество нарушений. В конце октября после многочисленных проверок был взят под стражу бывший директор одного из департаментов компании. Параллельно с этим в Крыму начались проверки на других ресурсоснабжающих организациях, в том числе в «Крымгазсети» и «Вода Крыма».

В начале октября заявление об увольнении по собственному желанию написал министр топлива и энергетики Крыма Игорь Коринь. Накануне Аксенов подверг критике руководство министерства топлива и энергетики республики из-за проблем с догазификацией Большой Ялты. В частности, под угрозой срыва оказалось подключение более 430 абонентов.

Глава республики заявил, что руководство минтопэнерго никак не решает этот вопрос, а сама ситуация «вышла из-под контроля».

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