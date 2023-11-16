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14:54 (мск), источник: Калининград.Ru

В Калининградстате рассказали, какие квартиры в регионе подорожали сильнее всего

По данным экспертов, в области выросли цены на жильё низкого качества.

Источник: Калининград.Ru

В третьем квартале 2023 года в Калининградской области сильнее всего подорожали типовые и элитные квартиры на первичном рынке. Также в регионе выросли цены на жильё низкого качества во «вторичке». Об этом свидетельствуют данные Калининградстата.

В третьем квартале стоимость квартиры улучшенного качества выросла на 3,9% (со 100 448 рублей до 104 439 за квадратный метр), «элитка» подорожала на 1,5% (со 196 509 рублей до 199 653), а жильё низкого качества на вторичном рынке — на 6,8% (с 45 296 рублей до 48 382 за квадрат).

По данным экспертов, в Калининградской области снижается доступность жилья. Среднестатистическая семья будет копить 7,8 лет на квартиру стоимостью 5,6 млн рублей. В рейтинге 2022 года доступность жилья была выше: тогда показатель составлял 7,2.

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