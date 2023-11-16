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16:25 (мск), источник: АиФ Новосибирск

В Новосибирске планируют сделать дублер Станционной улицы

Титова хотят продлить до границы города.

В Новосибирске планируют сделать дублер Станционной улицы. Улицу Титова намерены продлить до границы города.

Через железнодорожные пути построят путепровод для машин, трамвая и пешеходов. Власти намерены реализовать проект до 2030 года.

На пересечениях улицы Хилокской с Толмачевским шоссе и улицей Петухова должны появится многоуровневые транспортные развязки. Схема проекта опубликована на официальном интернет-портале правовой информации.

После 2030 года улицу Дукача намерены продлить до Толмачевского сельсовета через железнодорожные пути.

Ранее стало известно, что в Новосибирске не нашли подрядчика для ремонта улицы Мира за 470 млн рублей.

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