16:25 (мск), источник: АиФ Новосибирск
В Новосибирске планируют сделать дублер Станционной улицы
Титова хотят продлить до границы города.
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В Новосибирске планируют сделать дублер Станционной улицы. Улицу Титова намерены продлить до границы города.
Через железнодорожные пути построят путепровод для машин, трамвая и пешеходов. Власти намерены реализовать проект до 2030 года.
На пересечениях улицы Хилокской с Толмачевским шоссе и улицей Петухова должны появится многоуровневые транспортные развязки. Схема проекта опубликована на официальном интернет-портале правовой информации.
После 2030 года улицу Дукача намерены продлить до Толмачевского сельсовета через железнодорожные пути.
Ранее стало известно, что в Новосибирске не нашли подрядчика для ремонта улицы Мира за 470 млн рублей.