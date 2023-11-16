16:14 (мск), источник: Реальное время
В Татарстане с 2024 года повысят взнос за капремонт в многоквартирных домах
По его словам, плата вырастет с 1 января 2024 года и составит более 7 рублей.
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Взнос за капитальный ремонт в многоквартирных домах в Татарстане повысят, сообщил первый замминистра строительства, архитектуры и ЖКХ республики Алексей Фролов.
По его словам, плата вырастет с 1 января 2024 года. Сейчас минимальная сумма взноса составляет 6,95 рубля за кв. м. Со следующего года он будет превышать 7 рублей. Конкретную сумму пока определить нельзя, идет экспертиза показателей, сказал Фролов.
— Чтобы сохранять финансовую устойчивость, исходя из изменений цен на рынке и других экономических факторов, нам необходимо его увеличить, — приводит слова замминистра строительства «ГТРК Татарстан».
В Татарстане до полного завершения программы капитального ремонта многоквартирных домов остается менее одного процента. Объем выполненных работ на шести домах, которые пока остаются в работе, превысил 90%. Полностью готовы 720 зданий, в том числе 96 объектов, где заменили в общей сложности 257 лифтов.