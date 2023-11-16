17:58 (мск), новости Беларуси, источник: Комсомольская правда
В МНС назвали штрафы белорусам, не уплатившим имущественные налоги
Налоговая назвала штрафы белорусам, не уплатившим имущественные налоги.
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В Министерстве по налогам и сборам озвучили штрафы белорусам, которые не уплатили имущественные налоги до 15 ноября 2023 года. Подробности в интервью БелТА рассказал начальник главного управления налогообложения физических лиц МНС Андрей Ковалевский.
По его словам, в случае неуплаты имущественных налогов до 15 ноября будет начислена пеня, как и за любую неуплату налогов. Он уточнил, что общий размер привязан к ставке рефинансирования.
— На данный момент размер пени за месяц — менее 1% от суммы налога, — сказал Ковалевский.
Он отметил, что это небольшие средства, однако в налоговой призывают белорусов производить оплату до 15 ноября, чтобы не допускать начисления пени, мер административного взыскания, а также не доводить до принудительного исполнения налоговых обязательств.
Ковалевский акцентировал внимание на том, что к административной ответственности привлекают только в крайнем случае. Он сообщил, что в первую очередь налоговые органы работают на предупреждение. Так, белорусам, которые вовремя не заплатили налоги, высылают смс-сообщения предупредительного характера. Причем подобные сообщения рассылаются в несколько волн.
Как пишет 1prof.by, если и после предупредительных сообщений оплата не поступила, то белорусам могут назначить штраф. Согласно пункту 6 статьи 14.4 КоАП, если физическое лицо не уплатило или же не полностью уплатило налоги по неосторожности, а сумма долга выше одной базовой величины, то будет назначен штраф в размере 15% от неуплаченной суммы, однако не менее 0,5 базовых величин, или 18,5 рубля. Если же налоги не уплачены умышленно, то штраф составляет до 40% от неуплаченной суммы, но не менее 10 базовых величин, или 370 рублей.