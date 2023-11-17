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09:56 (мск), источник: ИА Башинформ

В межвузовском кампусе в Уфе откроется молодежный бизнес-акселератор

В межвузовском кампусе Евразийского НОЦ откроется молодежный бизнес-акселератор. Студенты и разработчики стартап-проектов смогут получат практические навыки и знания в сфере предпринимательства, маркетинга, финансов, управления и других ключевых аспектов бизнеса.

Источник: пресс-служба правительства РБ

Планируется, что обучение будет проходить в формате интенсивов продолжительностью от 3 до 6 месяцев. Помимо этого будут проводиться мероприятия в формате кратких лекций, ворк-шопов, экспертных сессий и мастер-классов.

Участники акселератора смогут получить личного наставника, опытного предпринимателя или эксперта в индустрии, который будет помогать им развивать идеи, давать ценные советы и делиться своим опытом. У студентов будет возможность проанализировать и проверить свою идею на практическую применимость и рентабельность., получить помощь в составлении бизнес-планов. Также площадка будет хорошей возможностью для общения и обмена контактами. Молодые люди могут рассчитывать и на помощь в привлечении инвестиций, в том числе грантов.

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