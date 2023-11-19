13:43 (мск), источник: Комсомольская правда
В Калининграде готовятся к запуску производства хлеба, который будет продаваться по фиксированной цене
Об этом стало известно во время совещания регионального правительства.
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На совещании правительства губернатор Калининградской области Антон Алиханов сообщил о договоренностях о производстве хлеба с фиксированной ценой для потребителя.
Нужно предусмотреть дополнительный объем субсидирования для одного из проектов группы компаний «Атлантис». У нас с ними есть договоренность, что они с учетом увеличения мощностей по производству муки возьмут перед нами обязательство создать производство хлеба и хлебобулочных изделий и держать определенный уровень цен. Наша задача — сделать хлеб более доступным, и через это соглашение по субсидиям зафиксировать уровень цен и темпы прироста, которые они будут показывать.
Ранее сообщалось, что «Атлантис» — резидент особой экономической зоны. За 7 лет было открыто 5 заводов. Компания является одной из крупнейших в России производителей замороженных полуфабрикатов из рыбы, морепродуктов, курицы, сыра моцарелла, спринг-роллов и панировочных сухарей. Предприятие имеет современное производство в Калининградской области, расположенное на собственном земельном участке площадью около 100 тысяч квадратных метров.