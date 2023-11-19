07:00 (мск), источник: Комсомольская правда
Хабаровск будет управлять энергетикой всего Дальнего Востока
Для этого в городе создали Тихоокеанское РДУ.
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В Хабаровске создали Тихоокеанское РДУ, и теперь город будет управлять энергетикой всего Дальневосточного федерального округа. Столица станет диспетчерским центром управления. Новая структура будет управлять энергосистемами ЕАО и Хабаровского края, и четырьмя изолированными системами — Магаданской, Сахалинской, Камчатской и Чукотской.
— Также из Хабаровска будет осуществляться управление и планирование развития девяти региональных энергосистем на востоке страны, в том числе Приморского края, Амурской области и республики Саха (Якутия), — сообщили в правительстве края.
В министерстве энергетики региона рассказали, что число объектов диспетчеризации вырастет в два раза. Мощность генерации увеличится, кроме того, удвоится число субъектов электроэнергетики и крупных промышленных потребителей.
Оператор будет работать по установленным современным стандартам, управлять в соответствии с гостребованиями, и поддерживать развитие энергосистем.