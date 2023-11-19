Главное
Палестино-израильский конфликт
07:00 (мск), источник: Комсомольская правда

Хабаровск будет управлять энергетикой всего Дальнего Востока

Для этого в городе создали Тихоокеанское РДУ.

Источник: Министерство энергетики Хабаровского края

В Хабаровске создали Тихоокеанское РДУ, и теперь город будет управлять энергетикой всего Дальневосточного федерального округа. Столица станет диспетчерским центром управления. Новая структура будет управлять энергосистемами ЕАО и Хабаровского края, и четырьмя изолированными системами — Магаданской, Сахалинской, Камчатской и Чукотской.

— Также из Хабаровска будет осуществляться управление и планирование развития девяти региональных энергосистем на востоке страны, в том числе Приморского края, Амурской области и республики Саха (Якутия), — сообщили в правительстве края.

В министерстве энергетики региона рассказали, что число объектов диспетчеризации вырастет в два раза. Мощность генерации увеличится, кроме того, удвоится число субъектов электроэнергетики и крупных промышленных потребителей.

Оператор будет работать по установленным современным стандартам, управлять в соответствии с гостребованиями, и поддерживать развитие энергосистем.

Во время загрузки произошла ошибка.
Реклама
Спасибо за обратную связь
О рекламодателе
Не интересует
Уже приобретено
Препятствует просмотру
Недобросовестная реклама
 Военная спецоперация на Украине 19 ноября 2023: прямая онлайн-трансляция
Фильм «Брат-3» с близнецами Торсуевыми в главных ролях запретили в России
Подпишитесь на нас
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
О проектеО технологиях рекомендацийИспользование материаловОбратная связьКарта сайта
энергетика