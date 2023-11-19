13:22 (мск), новости Молдовы, источник: Sputnik.md
В Молдове стало больше туристов — данные НБС
Число туристов в Молдове выросло, а сами жители республики предпочитают отдыхать в Турции, Болгарии и Египте.
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КИШИНЕВ, 19 ноя — Sputnik. За девять месяцев 2023 года число туристов и экскурсантов, участвовавших в туризме, организованном турагентствами и туроператорами, увеличилось на 11,3% по сравнению с январем-сентябрем 2022 года, и составило 409,2 тысячи человек, информирует Национальное бюро статистики (НБС).
Как сообщили в ведомстве, Молдову за указанный период посетили на 40,9% больше туристов (+33,2 тысячи человек). Больше жителей страны стало выезжать за пределы республики (+17,3%). Внутренний туризм, между тем, показал отрицательную динамику: −15,5%.
«В январе-сентябре-2023 года данные о количестве туристов и туристов и экскурсантов, воспользовавшихся услугами турфирм и туроператоров, более чем на 28,2 процентных пункта превысили данные, зафиксированные в соответствующем периоде 2019 года, последнего года перед пандемией», — отмечают в НБС.
За девять месяцев текущего года число туристов и экскурсантов, выехавших за границу через турфирмы, составило 305,0 тысяч человек. Подавляющее большинство (99,5%) путешествовали с целью отдыха, оздоровления и досуга.
Молдавские граждане предпочли посещать, в основном, Турцию (49,2% от общего числа выехавших за границу), Болгарию (21,5%), Египет (8,5%), Румынию (7,6%) и Грецию (6,2%). Количество однодневных туристов за исследуемый период выросло на 13,1% по сравнению с январем-сентябрем 2022 года, а средняя продолжительность пребывания граждан Молдовы за рубежом снизилась с 6,8 дней в январе-сентябре 2022 года до 6,6 дней в текущем январе-сентябре.
Выручка от деятельности туристических агентств и туроператоров в январе-сентябре этого года увеличилась на 27% по сравнению с январем-сентябрем предыдущего года и составила 3552,1 миллиона леев.