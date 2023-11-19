21:29 (мск), новости Казахстана, источник: КазТАГ
В Шымкенте временно отключат газ
Шымкент. 19 ноября. КазТАГ — В Шымкенте временно отключат газ, сообщает пресс-служба акимата.
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«В период 20.11.- 21.11.2023 года в связи с производственной необходимостью и в целях увеличения мощности газопровода в рамках инвестиционной программы запланировано временное приостановление газоснабжения», — говорится в сообщении.
Это коснется границ улиц Торекулова, Рыскулбекова, Байтурсынова, Маметовой, Рыскулова, Аль-Фараби, Темирланского шоссе, улицы Желтоксан, Момышулы (включая жилые, коммерческие и промышленные объекты).
«Просим жителей вышеуказанных районов следить за отключением всех газовых приборов и кранов перед ними, а также предоставить доступ для сотрудников ШПФ АО “КазТрансГаз Аймак” при повторном пуске газа», — говорится в информации.