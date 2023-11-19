Главное
Палестино-израильский конфликт
23:11 (мск), источник: Ведомости

В Финляндии отключили АЭС «Олкилуото-3» из-за поломки

АЭС «Олкилуото-3» в Финляндии была отключена от электросети и приостановила работу из-за поломки, сообщает местное издание Iltalehti со ссылкой на оператора станции, компанию TVO.

Источник: Reuters

Как пояснила менеджер по связям с общественностью TVO Йоханна Ахо, поломка была зафиксирована в турбине.

«Мы пока не знаем точной причины, сейчас она выясняется», — отметила Ахо, добавив, что сроки возобновления работы атомной станции пока назвать невозможно.

АЭС «Олкилуото» расположена на Западе Финляндии. Третий энергоблок «Олкилуото-3» был запущен в апреле текущего года. Его строительство началось в 2005 г., завершение строительства планировалось на 2010 г., однако сроки неоднократно сдвигались. Всего на реализацию проекта ушло 18 лет. В строительстве принимали участие японские, немецкие и французские компании.

Во время загрузки произошла ошибка.
Реклама
Спасибо за обратную связь
О рекламодателе
Не интересует
Уже приобретено
Препятствует просмотру
Недобросовестная реклама
 На Сибирь обрушился ураган
Чего ожидать от отчета «Совкомфлота» за III квартал
Подпишитесь на нас
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
О проектеО технологиях рекомендацийИспользование материаловОбратная связьКарта сайта
экономикаэнергетика