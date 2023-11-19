В Финляндии отключили АЭС «Олкилуото-3» из-за поломки

Как пояснила менеджер по связям с общественностью TVO Йоханна Ахо, поломка была зафиксирована в турбине.
«Мы пока не знаем точной причины, сейчас она выясняется», — отметила Ахо, добавив, что сроки возобновления работы атомной станции пока назвать невозможно.
АЭС «Олкилуото» расположена на Западе Финляндии. Третий энергоблок «Олкилуото-3» был запущен в апреле текущего года. Его строительство началось в 2005 г., завершение строительства планировалось на 2010 г., однако сроки неоднократно сдвигались. Всего на реализацию проекта ушло 18 лет. В строительстве принимали участие японские, немецкие и французские компании.