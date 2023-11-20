00:47 (мск), новости Беларуси, источник: Комсомольская правда
Нацбанк Беларуси повысил курс доллара и курс евро на 20 ноября
Национальный банк Беларуси установил курс доллара, евро и российского рубля на 20 ноября 2023, понедельник.
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Устанавливаемые ежедневно Нацбанком официальные курсы рубля по отношению к иностранным валютам содержат и курсы доллара, евро и российского рубля, которые белорусы чаще всего сдают и покупают в обменных пунктах коммерческих банков. Курсы Нацбанка на 20 ноября 2023, понедельник, выглядят следующим образом: 1 доллар США равен 3,1040 рубля, 1 евро — 3,3686 BYN, 100 российских рублей — 3,4840 белорусского рубля.
Напомним, курсы НБРБ в отношении этих валют на пятницу, 17 ноября, пятницу, а также на субботу, 18 ноября, и воскресенье, 19 ноября, был таким: 1 доллар США равен 3,1033 рубля, 1 евро — 3,3671 BYN, 100 российских рублей — 3,4871 белорусского рубля. То есть в начале новой недели доллар и евро немного подорожали, а российский рубль незначительно подешевел.