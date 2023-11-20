07:48 (мск), источник: Сиб.фм
В Новосибирске огласили новый срок строительства школ
Замминистра Юрий Савостьянов назвал новый срок строительства школ в Новосибирской области.
|Mail.ruПочтаМой МирОдноклассникиВКонтактеИгрыЗнакомстваНовостиПоискОблакоVK ComboВсе проекты
По данным издательства «Прецедент», в Новосибирске решили перенести сроки сдачи концессионных школ ещё раз. Теперь планируется завершить строительство и ввести объекты в эксплуатацию только к сентябрю 2024 года.
В октябре представители регионального Минобразования утверждали, что объекты должны быть сданы в эксплуатацию до конца текущего года, хотя их готовность на тот момент составляла всего 12−20%.
В свою очередь, замминистр образования Юрий Савостьянов сообщил депутатам, что школы будут достроены не ранее осени 2024 года.
Ранее Сиб.фм сообщал о том, что в Новосибирске строительство моста через Обь не закончат в этом году.