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08:36 (мск), новости Казахстана, источник: Newtimes.kz

Оформленные мошенниками кредиты на казахстанцев можно будет списать

Внесены изменения в правила по предоставлению микрокредитов электронным способом, их инициировало агентство по регулированию и развитию финансового рынка. Теперь, если человек сам лично не оформлял кредит, в течение 15 рабочих дней с него будет списан такой долг, передает ИА «NewTimes.kz».

«В частности, если суд установит, что клиент не получил оформленный на его имя микрокредит, то организация (МФО), выдавшая его, должна в течение 15 рабочих дней принять определенные меры. Первое — это решение о списании задолженности клиента по данному микрокредиту, обязательно внести корректировки в историю», — цитирует портал alau.kz слова главного специалиста управления региональных представителей агентства РК по регулированию и развитию финансового рынка Костаная Асхата Нурманова.

Ну, а если вдруг вы уже погасили полностью задолженность до определенного момента, то данная сумма должна будет возвратиться в полном объеме. Но решение о факте мошенничества все же должен принимать суд. Если судом будет установлено, что мошенники смогли оформить на человека кредит по его же вине, за микрофинансовыми организациями сохраняется право требовать с клиента возмещение задолженности по выданному ему микрокредиту. Нередко случается то, что казахстанцы сами диктуют свой пин-код, или проходят процедуры подтверждения личности через видеосвязь.

Интернет-мошенничество сегодня актуально как никогда. Бывают даже случаи, когда оформляют займы онлайн, используя чужие данные.
Агентство по регулированию и развитию финансового рынка просит быть внимательней и перепроверять всю информацию, которую им могут преподнести по телефону.

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