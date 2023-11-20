15:44 (мск), новости Казахстана, источник: Kapital.kz
Что нужно знать перед покупкой жилья
КЖК ответила на вопросы дольщиков и проконсультировала застройщиков по механизмам гарантирования и субсидирования.
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Представители АО «Казахстанская Жилищная Компания» (КЖК) — единого оператора жилищного строительства — ответили на вопросы дольщиков и проконсультировали застройщиков по механизмам гарантирования долевого строительства и субсидирования кредитов во время ярмарки недвижимости в Алматы
В КЖК объясняют, что хотели проконсультировать потенциальных покупателей «на местах» из-за актуальной в Казахстане проблемы обманутых дольщиков.
«Они могут подойти к нашему стенду и тут же проверить разрешительные документы на выбранный ими объект через информационную систему (ИС) “Жилищный портал”. А если уже был заключен договор о долевом участии (ДДУ), дольщики могут проверить регистрацию своего ДДУ в единой ИС долевого участия в жилищном строительстве “Казреестр”, которая исключает риск двойной продажи одного жилья».
Что касается застройщиков, то сотрудники КЖК провели консультации по механизмам гарантирования законного долевого строительства, а также субсидирования кредитов частных застройщиков. Ранее и.о. председателя правления АО «Казахстанская Жилищная Компания» Алтай Куздибаев подробно рассказал о трех законных способах привлечения средств дольщиков.
«Первый — это как раз-таки гарантия КЖК. Остальные два способа предусматривают получение разрешения акимата. Второй — участие банка второго уровня (БВУ), когда он выделяет кредитные средства. В этом случае, так же как и при получении гарантии КЖК, строительная компания может привлекать средства дольщиков на “этапе котлована”. И третий, более капиталоёмкий с точки зрения наличия собственных средств — разрешение акиматов по механизму “каркас”.
В третьем случае, по его словам, застройщик поднимает каркас за свои деньги, что составляет порядка 60−70% от сметной стоимости объекта. И акимат даёт разрешение на привлечение средств дольщиков на оставшиеся 30−40%.
Эксперт по гарантированию КЖК Данира Алимжанова отмечает, что КЖК предоставляет застройщикам проверку документов на комплектность, которую в компании называют модерацией.
«Это очень удобно для застройщиков — они могут предварительно отправить нам документы, потому что не у всех получается сразу собрать полный и верный комплект. При модерации мы отправляем застройщикам предварительные замечания — в последующем им будет легче получить все разрешительные документы на организацию долевого строительства».
Спикер обращает внимание, что есть один нюанс, связанный с подтверждением опыта застройщика.
«Многие думают, что подтвердить опыт можно субподрядными работами. К сожалению, это не принимается. Опыт подтверждается актами приемки объектов в эксплуатацию, где компания — ТОО, юридическое лицо — значится в графе “Заказчик” либо “Генеральный подрядчик”.
Она добавляет, что к основным юридическим документам относятся документы на землю.
«Бывают такие случаи, когда поменялось название района или даже города, а документы не приводятся в соответствие. Даже договор купли-продажи может быть оформлен некорректно. Поэтому правоустанавливающие документы нужно обязательно приводить в порядок».
Данира Алимжанова также рассказала о сроках рассмотрения гарантии.
«По закону рассмотрение нами гарантии занимает 20 рабочих дней. При этом средний срок рассмотрения — 15 рабочих дней, а рекордный — 8. Тут положительно сказывается проведенная модерация заявки, то есть предварительная проверка комплектности документов».
Эксперт по субсидированию КЖК Дина Кожухова говорит, что многие компании-застройщики не знают о механизме субсидирования кредитов.
«Мы субсидируем 7% от ставки вознаграждения заема застройщика, который он берет в БВУ», — сообщает она.
При этом ставка вознаграждения кредита не должна превышать базовую ставку Нацбанка, которая действует на день принятия решения о субсидировании, более чем на 5%. Целевое назначение кредита — финансирование проекта либо рефинансирование действующего кредита. Максимальный срок субсидирования — не более 36 месяцев. Валюта кредита — тенге.
Застройщик также обязуется продать 50% жилья по фиксированной цене за квадратный метр, утвержденной комитетом по делам строительства министерства индустрии и инфраструктурного развития (приказ № 28 от 17 февраля 2023 года).
«50% жилья высчитывается от суммы кредита, а не от всего строящегося объекта».
Спикер замечает, что фиксированная стоимость за квадратный метр намного меньше запрашиваемой застройщиком цены. По ее словам, это делается в целях поддержки социально уязвимых слоев населения — чтобы на рынке было доступное жилье.