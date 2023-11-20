10:33 (мск), источник: РИА "Воронеж"
Эксперты назвали процент воронежцев, зарабатывающих больше 100 тыс рублей
В общероссийском рейтинге регион занял 47-е место.
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Эксперты РИА Рейтинг изучили уровень зарплат в разных регионах страны и определили долю работающих граждан, получающих более 100 тыс. рублей в месяц. В Воронежской области таким заработком могут похвастаться 5,9% работников.
В общероссийском рейтинге регион занял 47-е место. Результаты исследования опубликовало РИА Новости в понедельник, 20 ноября.
Кроме того, оценивалась доля работников с зарплатой ниже 20 тыс. рублей в месяц. Таких в Воронежской области насчитали 14,6%.
Оценка проводилась на основе официальной статистики по средним зарплатам с сентября 2022-го по август 2023-го и распределению заработной платы по крупным и средним организациям. В диапазон типовых зарплат попадала половина жителей региона, остальное население относится к четвертям самых низко- и высокооплачиваемых сотрудников. Данные были скорректированы с учетом выплаты подоходного налога.
Как и ранее, в топ-10 регионов по доле работников с высокими зарплатами вошли северные и дальневосточные регионы, а также Москва. Лидерами рейтинга стали Чукотский (58,7%) и Ямало-Ненецкий (52,7%) автономные округа, а также Магаданская область (47,6%). Аутсайдеры — Кабардино-Балкарская Республика (2,1%), Ингушетия (2,1%) и Калмыкия (1,8%).
Диапазон типовых зарплат в среднем по стране составил от 29 до 71 тыс. рублей. — Эксперты обращают внимание на то, что российская экономика в последние годы сталкивалась с различными серьезными вызовами, однако для рынка труда этот период оказался скорее позитивным.
В частности, за последние 12 месяцев наблюдался заметный рост зарплат, а безработица обновила исторический минимум, — указали составители рейтинга.
Ознакомиться с исследованием можно на сайте РИА Новости.
Ранее специалисты проанализировали вакансии, опубликованные в Воронежской области в ноябре, и составили топ предложений с зарплатой от 100 тыс. рублей. Рейтинг возглавила вакансия врача-косметолога. Соискателю готовы платить от 150 тыс. рублей в месяц.