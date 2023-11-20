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12:30 (мск), источник: Фонтанка

В Петербурге могут разрешить снос почти 400 исторических зданий. «Фонтанка» публикует список адресов

В Петербурге могут разрешить снос почти 400 исторических зданий.

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В Смольном подготовили обновление закона об объединенных охранных зонах объектов культурного наследия. В проекте новой версии отсутствует пункт о запрете сноса зданий, отнесенные к несредовым объектам. Акт историко-культурной экспертизы к проекту зон охраны опубликовал комитет по охране памятников.

Если в действующей редакции закона четко указано, что снос исторических зданий (то есть построенных до 1917 года) запрещен, то в новом проекте постройки разделяются на три категории: ценные средовые объекты, средовые объекты и несредовые объекты. Запрет на демонтаж предлагается сохранить в отношении первой и второй категорий.

Несредовые объекты — это «отдельные здания, строения, сооружения, не относящиеся к диссонирующим объектам, не являющиеся объектами (выявленными объектами) культурного наследия и не соответствующие средовым характеристикам, в том числе вследствие значительного искажения исторического архитектурного решения либо изменения исторического назначения».

«Важно подчеркнуть, что Закон 820−7 не будет регулировать вопросы сноса (разборки) несредовых зданий, в том числе обязывать владельцев указанных зданий совершать действия по их реконструкции».

пояснили в пресс-службе комитета по охране памятников

Кроме того, в проекте сохраняется список диссонирующих объектов — это здания, построенные позднее 1917 года, которые не соответствуют режимам зон охраны ни по архитектурному решению, ни по параметрам, либо нарушает требования к градрегламентам или портит визуальное восприятие объектов культурного наследия, панорам и видов. В действующей редакции 75 объектов, в предложенной — 71 объект.

В КГИОП пояснили, что комитет уже не раз заявлял — необходимо составить дифференцированный список исторических зданий (зданий-памятников это не касается).

В комитете подчеркнули, что практика применения об охранных зонах «показала, что формальное требование сохранять или не сохранять то или иное историческое здание исходя исключительно из года его постройки приводит в отдельных случаях к ошибкам и неопределенности». Кроме того, без защиты в центре города остались дома, которые были построены уже после 1917 года, но являются ценными.

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