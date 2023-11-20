17:14 (мск), источник: Комсомольская правда
Тарифы на коммунальные услуги подорожают в Петербурге на 9,4% с 1 июля 2024 года
Для некоторых собственников в Петербурге увеличат плату за содержание жилого помещения.
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Планы по индексации тарифов ЖКХ сформировали в Петербурге. Получилось, что плата за коммунальные услуги с 1 июля 2024 года вырастет на 9,4 процента. Правительство установило предельный индекс — 9,8 процента. Но по решению Смольного, завышать цены решили не по максимуму. Об этом сообщает пресс-служба правительства Петербурга.
— Петербург продолжит субсидировать услугу теплоснабжения — самую значительную из коммунальных услуг с точки зрения ее стоимости. Благодаря субсидии петербуржцы экономят на ней около 30 процентов. На следующий год в бюджете города заложена субсидия в размере более 24 миллиардов рублей.
К счастью, до 1 июля 2024 года будут действовать тарифы, установленные в декабре 2022 года. Повышать цены до этого времени не планируется.
Кроме этого, со второго полугодия планируется проиндексировать плату за содержание жилого помещения. Таким образом, она вырастет на 5,4 процента. Однако изменения коснутся лишь нанимателей государственного жилья и собственников квартир, которые не приняли решение о размере платы на общем собрании.
КОНКРЕТНЫЕ ЦИФРЫ.
С учетом субсидирования и предельного индекса, тарифы на коммунальные услуги увеличатся:
Водоснабжение и водоотведение — на 8,7%
Теплоснабжение — на 9,8%
Газоснабжение — на 10,9%
Электроснабжение — на 8,8%
Обращение с ТКО — на 7%