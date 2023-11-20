18:06 (мск), новости Молдовы, источник: Sputnik.md
Фермеры Молдовы: предложение Минсельхоза запоздало и недостаточно
Ассоциация «Сила фермеров» продолжает подготовку к проведению масштабной акции протеста.
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КИШИНЕВ, 20 ноя — Sputnik. Молдавские аграрии продолжат подготовку к акциям протеста несмотря на ответ на их предложения, полученный от Министра сельского хозяйства и пищевой промышленности, заявили в ассоциации «Сила фермеров».
«Предложение министерства запоздало и недостаточно… Очевидно, что все процедуры проверки займут как минимум несколько месяцев, а за это время тысячи фермеров рискуют лишиться сельскохозяйственной техники, земли и даже домов или потерять контроль над своими предприятиями. У многих фермеров этого времени нет!», — подчеркивается в пресс-релизе организации.
Исходя из этого, «Сила фермеров» подтвердила, что продолжает подготовку к акции протеста, которая ранее была заявлена на 22 ноября.
При этом ассоциация намерена продолжать диалог с министерством и «готова к компромиссу и отказу от немедленного выполнения некоторых требований». Фермеры предложили проект комплексного плана по спасению микро-, малых и средних предприятий, который будет состоять из трех этапов:
Незамедлительный мораторий на выплату долгов кредиторам на 3 месяца;
Запуск работы специальной комиссии, которая рассмотрит обращения фермеров и обяжет Торгово-промышленную палату выдавать заключения, которые смогут позволить реструктуризировать долги аграриев на срок не менее одного года без каких-либо финансовых санкций;
Предоставление 50% средств фонда в качестве прямых выплат за посевные площади подсолнечника и кукурузы в 2023 году для компенсации потерь фермеров. Выплаты должны быть произведены исключительно микро-, малым и средним фермерам до 1 марта 2024 года.
«Еще раз повторяем, что все наши требования могут быть реализованы без дополнительных бюджетных затрат. А для правительства настал момент истины, когда оно должно окончательно выбрать, поддерживать настоящих фермеров в сельской местности или оставаться на составе транснациональных холдингов и согласиться превращение Молдовы в их вотчину», — подчеркнули в ассоциации «Сила фермеров».