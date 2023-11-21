Главное
Спецоперация на Украине
07:56 (мск), источник: АиФ Новосибирск

В Новосибирске группа «ВИС» достроила две поликлиники на 114 тысяч человек

Поликлиники рассчитаны почти на 2000 посещений в день.

Группа «ВИС» завершила строительства двух поликлиник в Новосибирске в рамках государственно-частного партнерства. До конца года планируется получение заключение о соответствии объектов всем требованиям, сообщила пресс-служба компании.

Речь идет о поликлиниках № 2 и № 7 в Октябрьском районе. Они уже оборудованы инженерным и медицинским оборудованием, инвентарем и мебелью, в том числе аппаратами МРТ из Франции.

Поликлиника № 2 рассчитана на 967 посещений в смену, она будет обслуживать 64 тысячи жителей. В четырёхэтажном здании предусмотрены детское и взрослое отделения, работать тут будут 650 специалистов.

Поликлиника № 7 рассчитана будет обслуживать 50 тысяч населения, в день — 921 посещение. Здесь также будет взрослое и детское отделения. В учреждении есть места более чем 740 специалистов.

Вскоре достроят поликлинику № 27 в Заельцовском районе. В поликлиника № 13, № 22 и № 18 завершаются каркасные работы.

Напомним, в Новосибирске нашли нарушения при строительстве двух поликлиник.

Во время загрузки произошла ошибка.
 «Немцы мне руки не подали». Бобслеистка Сергеева – о допинге и успехе
Ищите женщину? В Красноярском крае муж убил жену из-за ее вспышек ревности
Подпишитесь на нас
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
О проектеО технологиях рекомендацийИспользование материаловОбратная связьКарта сайта
строительство