07:56 (мск), источник: АиФ Новосибирск
В Новосибирске группа «ВИС» достроила две поликлиники на 114 тысяч человек
Поликлиники рассчитаны почти на 2000 посещений в день.
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Группа «ВИС» завершила строительства двух поликлиник в Новосибирске в рамках государственно-частного партнерства. До конца года планируется получение заключение о соответствии объектов всем требованиям, сообщила пресс-служба компании.
Речь идет о поликлиниках № 2 и № 7 в Октябрьском районе. Они уже оборудованы инженерным и медицинским оборудованием, инвентарем и мебелью, в том числе аппаратами МРТ из Франции.
Поликлиника № 2 рассчитана на 967 посещений в смену, она будет обслуживать 64 тысячи жителей. В четырёхэтажном здании предусмотрены детское и взрослое отделения, работать тут будут 650 специалистов.
Поликлиника № 7 рассчитана будет обслуживать 50 тысяч населения, в день — 921 посещение. Здесь также будет взрослое и детское отделения. В учреждении есть места более чем 740 специалистов.
Вскоре достроят поликлинику № 27 в Заельцовском районе. В поликлиника № 13, № 22 и № 18 завершаются каркасные работы.
Напомним, в Новосибирске нашли нарушения при строительстве двух поликлиник.