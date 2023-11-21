Распределительный центр намерены построить в Иркутской области

Эти намерения закреплены в соглашении о сотрудничестве, которое заключили на выставке-форуме «Россия». Подписи под документом поставили Губернатор Иркутской области Игорь Кобзев и директор по взаимодействию с органами государственной власти X5 Group Станислав Богданов.
По информации пресс-службы Правительства региона, стороны договорились о совместном создании условий для привлечения локальных производителей, представителей малого и среднего бизнеса в сферу потребительского рынка, содействии реализации инвестиционных проектов, а также развитии социальной политики в регионе.
Соглашение также предполагает продвижение передовых практик в сфере складской инфраструктуры. Компания намерена реализовать в Приангарье инвестиционный проект по строительству распределительного центра, что позволит создать около 300 новых рабочих мест.
«Это важный проект для нашего региона. Создание нового предприятия — это всегда развитие и дополнительные вливания в бюджетную систему», — сказал Игорь Кобзев.
Станислав Богданов отметил, что компания планирует также открывать в регионе новые магазины, привлекать новых поставщиков, работать с малым и средним бизнесом и предлагать потребителям качественную продукцию.
X5 Group сотрудничает с местными производителями, обеспечивая присутствие их продукции на полках магазинов компании. Сегодня на территории Иркутской области расположены 373 действующих магазина торговых сетей «Пятерочка», «Слата» и «Хлеб-Соль».