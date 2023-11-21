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07:29 (мск), новости Казахстана, источник: EL.kz

Как повышение НДС до 16% скажется на ценах

В Караганде Парламентская фракция ДПК «Ак жол» совместно с Казахстанской ассоциацией предпринимателей провела круглый стол на тему «Налоговое администрирование в новом Налоговом кодексе». Участники обсудили подходы проекта нового Налогового кодекса, в том числе вопрос повышения ставки НДС с 12% до 16%.

Как отметил вице-министр национальной экономики РК Азамат Амрин, детальный анализ показывает, что изменение ставки НДС не имеет прямой связи с уровнем теневой экономики.

-К примеру, в 2006 году при ставке НДС в размере 15% уровень теневой экономики к ВВП составил 19,8%, а размер теневой экономики в сфере торговли — 2,7% к ВВП. В последующие годы ставка НДС поэтапно снижалась до 12%. Однако объем теневой экономики в торговле с каждым годом увеличивался и в 2016-м дошел до 9,2% к ВВП. В 2022 году при ставке НДС в размере 12% объем теневой экономики в сфере торговли составил 3,1% к ВВП, — уточнил вице-министр.

Кроме того, было отмечено незначительное и одномоментное влияние повышения ставки НДС на уровень инфляции.

Повышение ставки НДС до 16% не приведет к отклонению инфляции от запланированного коридора. Оно повлияет на уровень инфляции в пределах 1 процентного пункта и не будет влиять на сельскохозяйственные товары. Так как отечественные сельхозтоваропроизводители пользуются льготными налоговыми режимами. Учитывая, что в структуре импорта Казахстана доля продовольственных товаров в 2022 году составила 9,4%, повышение ставки НДС по импортным товарам не будет иметь значительного вклада на уровень инфляции.

отметил А. Амрин.

Также он озвучил положительные эффекты от повышения ставки НДС. Это укрепление возможности бюджета для финансирования социальных обязательств и усиление конкурентоспособности отечественных товаров.

По нашему мнению, повышение нагрузки на импортные товары даст возможность нашим отечественным товаропроизводителям, пользующимся налоговыми льготами и субсидиями, наращивать свое производство для замещения импортных товаров.

сказал вице-министр нацэкономики.

Кроме того, местными предпринимателями были озвучены проблемные вопросы, в том числе по налоговому администрированию, применению режима розничного налога. Позиции и предложения предпринимателей будут учтены в дальнейшей работе по разработке проекта нового Налогового кодекса.

Обсуждения по проекту нового Налогового кодекса будут продолжены совместно с общественностью и представителями бизнес-сообщества.

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