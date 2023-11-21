Как повышение НДС до 16% скажется на ценах

Как отметил вице-министр национальной экономики РК Азамат Амрин, детальный анализ показывает, что изменение ставки НДС не имеет прямой связи с уровнем теневой экономики.
-К примеру, в 2006 году при ставке НДС в размере 15% уровень теневой экономики к ВВП составил 19,8%, а размер теневой экономики в сфере торговли — 2,7% к ВВП. В последующие годы ставка НДС поэтапно снижалась до 12%. Однако объем теневой экономики в торговле с каждым годом увеличивался и в 2016-м дошел до 9,2% к ВВП. В 2022 году при ставке НДС в размере 12% объем теневой экономики в сфере торговли составил 3,1% к ВВП, — уточнил вице-министр.
Кроме того, было отмечено незначительное и одномоментное влияние повышения ставки НДС на уровень инфляции.
Также он озвучил положительные эффекты от повышения ставки НДС. Это укрепление возможности бюджета для финансирования социальных обязательств и усиление конкурентоспособности отечественных товаров.
Кроме того, местными предпринимателями были озвучены проблемные вопросы, в том числе по налоговому администрированию, применению режима розничного налога. Позиции и предложения предпринимателей будут учтены в дальнейшей работе по разработке проекта нового Налогового кодекса.
Обсуждения по проекту нового Налогового кодекса будут продолжены совместно с общественностью и представителями бизнес-сообщества.