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09:39 (мск), новости Беларуси, источник: Комсомольская правда

Известный пятизвездочный отель закрылся в центре Минска

В центре Минска закрылся известный пятизвездочный отель на неопределенный срок.

Источник: Комсомольская правда

Известный пятизвездочный отель Crowne Plaza, расположенный на улице Кирова, 13 в Минске закрылся на неопределенный срок. Информация о закрытии опубликована на официальном сайте отеля.

В сообщении сказано, что отель перестал оказывать гостиничные услуги с понедельника, 20 ноября 2023 года. Уточняется, что о сроках возобновления работы неизвестно. Как пишет площадка недвижимости Realt.by, Crowne Plaza работала в Минске с 2008 года.

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