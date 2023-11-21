09:39 (мск), новости Беларуси, источник: Комсомольская правда
Известный пятизвездочный отель закрылся в центре Минска
В центре Минска закрылся известный пятизвездочный отель на неопределенный срок.
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Известный пятизвездочный отель Crowne Plaza, расположенный на улице Кирова, 13 в Минске закрылся на неопределенный срок. Информация о закрытии опубликована на официальном сайте отеля.
В сообщении сказано, что отель перестал оказывать гостиничные услуги с понедельника, 20 ноября 2023 года. Уточняется, что о сроках возобновления работы неизвестно. Как пишет площадка недвижимости Realt.by, Crowne Plaza работала в Минске с 2008 года.