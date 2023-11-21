09:21 (мск), источник: Новости Перми
В Перми демонтировали теннисный корт в микрорайоне Ива
Теннисный корт, располагавшийся на пересечении улиц художника Зеленина и краеведа Волегова был признан самостроем. Суд постановил демонтировать постройку.
|Mail.ruПочтаМой МирОдноклассникиВКонтактеИгрыЗнакомстваНовостиПоискОблакоVK ComboВсе проекты
Ранее представители администрации Перми обратились в суд с требованиями признать каркасно-тентовый ангар и бытовую постройку самостроем. Арендаторы нарушили условия соглашения, которое оговаривало невозможность возведения на земельном участке капитальных объектов.
Также теннисный корт находился близко к жилым домам, это являлось нарушением пожарной безопасности. Суд удовлетворил иск и обязал нарушителей демонтировать незаконно возведенные постройки. Владельцы спортивного объекта длительное время пытались оспорить решение суда, но у них ничего не вышло.
Судебные приставы Мотовилихинского района Перми уведомляли одного из собственников о негативных последствиях в случае, если не будет исполнено решение суда. Должнице был вменен исполнительский сбор в размере 5 000 рублей и вынесено ограничение в праве выезда за пределы РФ.
Только после этих мер пермячка начала осуществлять демонтаж построек. Сейчас корт и пристрой к нему снесены, строительный мусор с участка вывезен.