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09:53 (мск), источник: Комсомольская правда

В Казани изымут 49 участков для строительства транспортного узла на Амирхана

Дорога будет иметь шесть полос движения.

Источник: Комсомольская правда

В Ново-Савиновском районе Казани на проспекте Фатыха Амирхана появится транспортный узел. Дорога будет иметь шесть полос движения, сообщает пресс-служба мэрии города.

Речь идет об участке от пересечения улиц Воровского и проспекта Фатыха Амирхана до дома № 105 по проспекту Амирхана. Транспортный узел проведут по болотистой местности.

Кроме того, на участке появятся тротуары шириной в три метра, новые газовые, водные и электрические сети. Максимальная скорость движения по этой дороге составит 60 километров в час. В связи со строительством транспортного узла власти города изымут 49 участков.

Напомним, в 2023 году на ремонт и строительство дорог в Казани потратили 28 миллиардов рублей.

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