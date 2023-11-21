09:53 (мск), источник: Комсомольская правда
В Казани изымут 49 участков для строительства транспортного узла на Амирхана
Дорога будет иметь шесть полос движения.
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В Ново-Савиновском районе Казани на проспекте Фатыха Амирхана появится транспортный узел. Дорога будет иметь шесть полос движения, сообщает пресс-служба мэрии города.
Речь идет об участке от пересечения улиц Воровского и проспекта Фатыха Амирхана до дома № 105 по проспекту Амирхана. Транспортный узел проведут по болотистой местности.
Кроме того, на участке появятся тротуары шириной в три метра, новые газовые, водные и электрические сети. Максимальная скорость движения по этой дороге составит 60 километров в час. В связи со строительством транспортного узла власти города изымут 49 участков.
Напомним, в 2023 году на ремонт и строительство дорог в Казани потратили 28 миллиардов рублей.