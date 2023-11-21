Стоимость проезда в маршрутках Новосибирска вырастет с 1 декабря

«Тариф будет увеличен на следующих маршрутах: 11 “Поселок Северный — “Планетарий”, 14 “Цветущая Плющиха” — “ТЭЦ-5”, 63 “Ключ-Камышенское плато” — “Ул. Дюканова”, 44а “Цветущая Плющиха” — “Дом Ленина” — “Цветущая Плющиха”, 18 “Биатлонный комплекс” — “Микрорайон Чистая Слобода”, 29 “Ул. Александра Чистякова” — “Ул. Петухова”, 19 “ПАТП-9” — “ПКиО “Заельцовский”, а также 44 “Цветущая Плющиха” — “М. “Березовая роща” — “Цветущая Плющиха” и на маршруте 29 “Ул. Александра Чистякова” — “М. “Площадь Маркса” — “Ул. Александра Чистякова”, — говорится в сообщении.
В последний раз проезд на автобусах Новосибирска, а также в троллейбусах и трамваях повышали в декабре прошлого года до 30 рублей, а до этого стоимость поездки составляла 25 рублей.