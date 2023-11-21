Главное
Спецоперация на Украине
10:33 (мск), новости Беларуси, источник: БЕЛТА

В Минздраве рассказали, на сколько снизятся цены на стоматологические услуги

21 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Цены на стоматологические услуги в ряде случаев снизятся почти на 50%, сообщили БЕЛТА в Минздраве, комментируя ведомственное постановление, которым установлены предельные максимальные тарифы на данные виды услуг.

Источник: РИА "Новости"

В соответствии с указанным постановлением, Минздравом было принято решение по расширению ценового регулирования на стоматологические услуги. Если ранее регулировались ортопедические и зуботехнические услуги, то сейчас введено регулирование еще на терапевтические, хирургические и ортодонтические услуги.

Как отметили в министерстве, в государственных учреждениях здравоохранения традиционно тарифы сформированы на более низком уровне. Вместе с тем анализ, проведенный экспертами, показывает, что снизятся и действующие тарифы по негосударственным клиникам. Так, после вступления в силу постановления такая услуга, как удаление молочного зуба, в среднем станет дешевле на 33% (было Br127, станет Br85,6), сложное удаление — на 42% (было Br479, станет Br278), лечение среднего кариеса — на 47% (было Br163, станет Br86,4).

Реклама
Спасибо за обратную связь
О рекламодателе
Не интересует
Уже приобретено
Препятствует просмотру
Недобросовестная реклама
 Девушка заселилась в обшарпанную комнату, не смогла так жить и сделала райс
График отключения горячей воды в Минске на июнь 2023 года
Подпишитесь на нас
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
О проектеО технологиях рекомендацийИспользование материаловОбратная связьКарта сайта
медицина